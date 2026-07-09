بكالوريا 2026.. أسهل طريقة للتعرف على النتائج

يعيش أزيد من 876 ألف مترشح لشهادة البكالوريا (دورة جوان 2026) حالة ترقب عقب تحديد وزارة التربية الوطنية عن موعد الإعلان عن النتائج.

واجتاز امتحانات شهادة البكالوريا يوم 7 جوان الماضي 876.171 مترشحا، موزعين على 2973 مركز إجراء، وبإشراف من 227.278 مؤطرا، منهم أساتذة حراس وملاحظون ورؤساء مراكز.

وبلغ عدد مراكز التجميع 18 مركزاً على مستوى الوطن، في حين بلغ عدد مراكز التصحيح 98 مركزا. يشرف عليها 52044 مؤطرا، منهم 48304 أستاذة.

وسيتم إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2026) يوم الأحد 12 جويلية 2026 ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا.

وسيتمكن المترشحون المتمدرسون الذين اجتازوا شهادة البكالوريا من الاطلاع على نتائجهم عبر قوائم الناجحين بالمؤسسات التعليمية. وعبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz أو فضاء الأولياء awlyaa.education.dz. وكذلك عبر الرسائل النصية المجانية (*567#) لدى موبيليس - أوريدو – جيزي.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكون النتائج متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz أو الرسائل النصية المجانية (*567#) لدى موبيليس – أوريدو – جيزي.