بكالوريا 2026.. الهلال الأحمر يطلق حملة وطنية لمرافقة المترشحين

أطلق الهلال الأحمر الجزائري حملة وطنية شاملة، من خلال تجنيد كافة لجانه الولائية، لمرافقة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لهذه المنظمة ذات الطابع الإنساني.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، تم تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستية لضمان مرور الامتحانات. في أفضل الظروف من خلال توزيع المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة على التلاميذ أمام مراكز الامتحان. بالإضافة إلى توفير النقل المجاني في بعض المناطق لتسهيل وصول المترشحين إلى المراكز.

كما تم تخصيص خلايا للدعم النفسي يشرف عليها متطوعون مؤهلون، حيث تعمل على توفير الرعاية. والمساندة للتلاميذ وذويهم طيلة فترة الامتحانات، بتقديم الاستشارات والمرافقة النفسية اللازمة.

من جهتها قررت عدة لجان ولائية فتح مقراتها واستقبال التلاميذ طيلة فترة الامتحانات بعدة ولايات.، وذلك بغية توفير فضاءات ملائمة للراحة والمراجعة والاجتهاد، وفقا للبيان نفسه.

وفي ختام البيان، جدد الهلال الأحمر الجزائري تأكيد حضوره الميداني الدائم ​-من خلال هذه المبادرة التضامنية-. في مختلف المناسبات الوطنية، ومواصلة أداء دوره الاجتماعي والتضامني النابع من مبادئه الأصيلة وقيمه الراسخة. ومساهماً في نشر ثقافة التضامن والتآزر والتكافل داخل المجتمع، بما يعكس روح المواطنة الفاعلة. ويكرس معاني الدعم والمؤازرة لفائدة الأجيال الصاعدة.

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