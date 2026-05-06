بكالوريا 2026: بلاغ هام للمترشحين الأحرار

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، بلاغا هاما للمترشحين الأحرار لامتحان شهادة البكالوريا - دورة 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنه سيتم فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للمترشحين الأحرار لبكالوريا 2026.

وسيتم فتح موقع “أونك” للمترشحين الأحرار الذين لم يتم قبول تسجيلهم بسبب عدم استيفاء شروط التسجيل لتمكينهم من استرجاع المبالغ المدفوعة.

وسيكون ذلك ابتداء من يوم 20 جوان 2026 إلى غاية 30 نوفمبر 2026.

ووضعت الوزارة رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تحت تصرف المترشحين المعنيين.

https://paybac26.onec.dz