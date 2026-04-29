بكالوريا 2026.. دخول الفريق المكلف بإعداد وطبع المواضيع فترة العزل

دخل الفريق المكلف بإعداد وطبع مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، في فترة عزل لمدة 45 يوما.

وخلال إشرافه على هذه العملية، أبرز وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الفريق الذي يضم مفتشين ذوي كفاءة عالية وخبرة مهنية، إذ تم اختياره بعناية كبيرة للقيام بهذه المهمة.

كما أكد الوزير أن “أسئلة الامتحانات ستكون ضمن المقرر السنوي الذي تم دراسته باستفاضة خلال الموسم الدراسي الحالي”. مبرزا حرص المفتشين على “إعداد مواضيع تراعي مختلف المستويات وذلك قصد تمكين التلاميذ من الإجابة على هذه المواضيع، لا سيما منهم الذين ثابروا والتزموا بالحضور المستمر خلال السنة الدراسية”.

كما لفت سعداوي إلى أن “كافة الوسائل التنظيمية واللوجستية قد تم توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية”.

من جهة أخرى، أعرب الوزير عن “ارتياحه” لمجريات الموسم الدراسي الحالي الذي يشارف على الانتهاء، معربا عن شكره لكافة أعضاء الأسرة التربوية الذين بذلوا جهودا كبيرة لإنجاح هذا الموسم”.