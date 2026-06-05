بكالوريا 2026.. ضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية

وضعت مديرية التوزيع لبولوغين، مخططاً خاصاً لضمان استمرارية وجودة التموين بالطاقة الكهربائية عبر كامل إقليم اختصاصها، لاسيما على مستوى مراكز إجراء الامتحانات، في إطار التحضيرات الخاصة بضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026.

كما سخّرت مديرية التوزيع لبولوغين، كافة الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لضمان استمرارية وجودة الخدمة.

وتم وضع نظام مداومة على مدار 24 ساعة/24 يشرف عليه إطارات المديرية طيلة فترة الامتحانات. مع تجنيد 7 فرق ميدانية للتدخل السريع موزعة عبر مختلف مناطق الاختصاص. للتكفل الفوري بأي طارئ قد يؤثر على التموين بالطاقة الكهربائية.

وتشمل هذه الإجراءات تعزيز المتابعة التقنية لشبكات ومنشآت توزيع الكهرباء. مع تكثيف عمليات المراقبة والاستعداد للتدخل الفوري عند الضرورة. بما يضمن توفير الظروف الملائمة للمترشحين لاجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف.

وأكدت مديرية التوزيع لبولوغين التزامها الكامل بتأمين خدمة عمومية ذات جودة. ومرافقة مختلف التظاهرات الوطنية الهامة، متمنية النجاح والتوفيق لجميع المترشحين.

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