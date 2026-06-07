بكالوريا 2026 : مسار التحضير للامتحان تم بـ”صفر ورق”

أبرز وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد من ولاية تيزي وزو، أن مسار التحضير لامتحان شهادة البكالوريا تم ب”صفر ورق”. مشيرا إلى المجهودات المبذولة من طرف القطاع في تجسيد عملية الرقمنة.

وفي ندوة صحفية نشطها عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2026) بمركز الإجراء بثانوية “العقيد عميروش”. أوضح سعداوي أن قطاع التربية الوطنية “قطع شوطا محترما في عملية الرقمنة”. مشيرا الى أن مسار التحضير لهذا الامتحان. وكذا مسابقة التوظيف شهد اعتماد سياسة +صفر ورق+”. وهو ما يندرج -مثلما قال– في إطار “الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والربط البيني بين القطاعات”.

كما أبرز أن القطاع عمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء على “توفير كل الظروف الملائمة لحسن سير هذا الامتحان”. مضيفا أن “كل الترتيبات اتخذت لتزويد مراكز الإجراء بالتكييف وعلى رأسها تلك المتواجدة بالمناطق الجنوبية للوطن”.

وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، شدد الوزير على حرص مصالحه على “اتخاذ كافة الترتيبات الكفيلة بمنع استعمال أي وسيلة تخرق ذلك المبدأ”، مشيرا إلى أن “هذه الترتيبات تتطور من سنة إلى أخرى ، حيث شملت عملية حجب مواقع التواصل الاجتماعي السنة الماضية مراكز الإجراء ومحيطها، في حين اقتصرت هذه السنة على حدود مراكز الإجراء فقط”.

وتابع في ذات الإطار، بأن “كل الترتيبات متخذة لمحاربة أي محاولة للغش”، مشيدا ب”ارتفاع مستوى الوعي” في هذا الجانب وهو ما تجسد –يقول الوزير– في “تفادي عمليات التشويش التي كانت تسود مواقع التواصل الاجتماعي عشية كل الامتحان من خلال نشر مواضيع وهمية تربك المترشحين وتؤثر على تركيزهم”.

كما ذكر سعداوي بحرص القطاع على ضمان اجتياز كل المترشحين لهذا الامتحان المصيري في أحسن الظروف. لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى و المترشحين بالمؤسسات العقابية من خلال “اتخاذ إجراءات مناسبة لكل فئة”.

من جهة أخرى، أثنى الوزير على التكافل الذي يطبع فترة امتحان شهادة البكالوريا سواء من طرف المؤسسات أو الأفراد لتوفير كل سبل الراحة للمترشحين.

وبغية رفع مستوى النتائج، دعا الوزير مديريات التربية الى “إبرام اتفاقيات توأمة فيما بينها تتيح مشاركة الخبرة بين جمعيات أولياء التلاميذ والأسرة التربوية”. معتبرا ذلك “مهمة وطنية يتحمل مسؤوليتها الجميع”.

كما اغتنم الوزير هذه المناسبة ليشيد بالنتائج الايجابية المحققة من طرف قطاع التربية بولاية تيزي وزو، داعيا الأسرة التربوية لمواصلة الجهود المبذولة مع “الاستلهام من النماذج الرائدة”.

أما بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، فأوضح سعداوي بأنه “أتيحت لهم فرصة اجتياز مسابقة التوظيف المنظمة مؤخرا. مع احتساب خبرتهم”. في حين أوضح بشأن الانشغال الخاص بالاكتظاظ أن ميزانية الوزارة “تعرف ارتفاعا سنة بعد سنة”. مع تخصيص جزء كبير منها ل”دعم الاستثمار في الهياكل التربوية”.

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