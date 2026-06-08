ثاني أيام بكالوريا 2026.. وزير التربية يوجه تعليمات صارمة

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الإثنين، على الساعة السابعة (07:00) صباحًا من مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، خصّصت لمتابعة سير امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، والوقوف على مدى جاهزية مراكز الإجراء في اليوم الثاني من الامتحان، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديري التربية.

وتوجّه الوزير في مستهل أشغال هذه الندوة، بخالص الشكر والتقدير إلى مديري التربية، والأطقم التربوية والإدارية. ورؤساء مراكز الإجراء، وكافة المتدخلين الذين أسهموا في ضمان السير الحسن لليوم الأول من الامتحان. مثمنًا ما أبانوا عنه من يقظة وتجنّد وانضباط ميداني، مؤكدًا أن النجاح المحقق هو ثمرة الجهود. الجماعية المبذولة من طرف جميع الفاعلين والشركاء المسخرين لهذا الموعد الوطني الهام.

حيث أكد الوزير على مواصلة العمل بنفس الروح والمسؤولية خلال الأيام المتبقية من الامتحان. داعيًا الجميع إلى الحفاظ على مستوى الجاهزية واليقظة اللتين ميّزتا اليوم الأول.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة إيلاء عناية خاصة بالمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. والتأكد من توزيع المواضيع المكيفة وفق طبيعة كل حالة، بما يضمن لهذه الفئة اجتياز الامتحان في أحسن الظروف. لاسيما ما تعلق بتوفير المواضيع المحررة بطريقة “البرايل” لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات البصرية.

كما أسدى تعليمات بضرورة التواصل المباشر مع رؤساء مراكز الإجراء واتخاذ جميع التدابير التنظيمية. الكفيلة بالتنفيذ المحكم للإجراء الجديد المتعلق بفتح مراكز الإجراء أمام المترشحين. ابتداءً من الساعة السابعة والربع (07:15) صباحًا خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة (13:45) زوالًا. خلال الفترة المسائية، بما يسمح باستقبال المترشحين في ظروف جيدة.

مؤكدا على أهمية السهر على راحة المترشحين والتكفل بهم خلال الفترات الفاصلة بين الاختبارات. من خلال توفير الظروف الملائمة بالمؤسسات التربوية المجاورة التي تم فتحها لهذا الغرض. بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لهم ومساعدتهم على اجتياز الامتحان في أحسن الظروف.

هذا وشدد الوزير على ضرورة المرافقة الفعّالة من طرف إدارات المراكز للمؤطّرين والوقوف على ظروف تأديتهم لمهاهم.

وفيما يتعلق بتأمين الامتحان ومكافحة الغش، جدّد السعداوي التأكيد على التطبيق الصارم للتعليمات المتعلقة. بمنع إدخال الهواتف النقالة وجميع وسائل الاتصال إلى مراكز الإجراء، سواء من طرف المترشحين. أو جميع الموظفين المسخرين بالمراكز، داعيًا إلى مزيد من الانضباط والصرامة. في تنفيذ هذه الإجراءات وتعزيز مستويات اليقظة بشأنها.

وفي ختام الندوة، جدد وزير التربية التأكيد على التنسيق المستمر مع الخلية المركزية للوزارة. التي تعمل على مدار الساعة، للتكفل الفوري بأي انشغال أو استفسار قد يطرأ ميدانيًا. مثمنًا جهود الجميع وتفانيهم في إنجاح امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

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