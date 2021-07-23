قناة النهار وفــاة والد أحد الناجحين بشهادة البكالوريا بعد إعلان النتائج بغرداية بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2021 - 13:03 بكالوريا شارك غرِّد 295 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963654 اقرأ أيضا المسرح الوطني يسطر برنامجا ثريا و يوفر خدمة البيع الإلكتروني قناة النهار 04 جويلية "الشيخ النوي يقصـ ـف نظام المخزن ومحمد السادس.. " ما عندهم لا شرف لا ملة قناة النهار 18 جويلية "عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس:"عدد المرضى في تزايد ولا نستغرب في وقوف الجزائر معنا قناة النهار 10 جويلية تساؤلات: فنادق ومركبات سياحة بأسعار خيالية في الجزائر .. على أساس يتم تحديد الأسعار قناة النهار 17 جويلية