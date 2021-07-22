قناة النهار “وزير التربية :” من تحصل على 9.50 يعد ناجحا في البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2021 - 11:43 تحديث في 22 جويلية 2021 - 15:58 بكالوريا شارك غرِّد 334 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963236 اقرأ أيضا أحوال الطقس / إستمرار الأجواء الحارة على هذه المناطق قناة النهار 22 جويلية برنامج "Toutes Options": الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 17 جويلية برنامج "Toutes Options".. الجولة الأولى من البطولة الوطنية للدريفت قناة النهار 10 جويلية الشيخ النوي: والي عين الدفلى في خرجة غريبة مع المواطنين.. أنت في خدمة المواطن وتمثل الدولة الجزائرية قناة النهار 06 جويلية