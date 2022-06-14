قناة النهار بكالوريا2022: المترشحون على أعصابهم بعد خيبة مادة الرياضيات بقلم قناة النهار نشر في 14 جوان 2022 - 10:38 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 23 0 بكالوريا2022: المترشحون على أعصابهم بعد خيبة مادة الرياضيات رابط دائم : https://nhar.tv/4AmDx اقرأ أيضا تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء قناة النهار 06 جوان بسبب بعد مراكز الإمتحان.. المطاعم وجهة المترشحين خلال فترة الراحة قناة النهار 12 جوان مدير التربية لقسنطينة: سجلنا حالة غش واحدة وتم تطبيق الإجراءات القانونية .. قناة النهار 08 جوان أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص قناة النهار 13 جوان البيام: وزير التربية يكشف عن تاريخ الإعلان عن النتائج الوطني 06 جوان فوزي درار يحذّر الأشخاص الأصغر من 40 سنة من جدري القردة .. التفاصيل قناة النهار 31 ماي درجات حرارة قياسية لنهار اليوم الإثنين 30 ماي 2022 قناة النهار 30 ماي ريبورتاج: الجزائر- تركيا.. تطلعات شراكة إقتصادية ناجحة قناة النهار 12 جوان تساؤلات: رئيس الجمهورية في إيطاليا .. ماهي الدلالات السياسية والإقتصادية للزيارة قناة النهار 25 ماي السيد زيدان يكشف كيف وقع في حب زوجته من أول نظرة قناة النهار 08 جوان