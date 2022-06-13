قناة النهار بكالوريا2022: المترشحون على الأعصاب قبل إمتحان الرياضيات بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 08:27 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 72 0 بكالوريا2022: المترشحون على الأعصاب قبل إمتحان الرياضيات رابط دائم : https://nhar.tv/r31Sn اقرأ أيضا تساؤلات: القمة الإستثنائية لمجلس الإتحاد الإفريقي .. التهديدات الإرهـ.ابية في إفريقيا تتزايد قناة النهار 29 ماي عين الدفلى: أب الإعلام الآلي بالجزائر "يوسف منتالشتة" يعود إلى مسقط رأسه قناة النهار 05 جوان ترويض الكلاب في الجزائر.. هكذا يجب التعامل مع مختلف الفصائل خاصة الشرسة منها قناة النهار 03 جوان فاسألوا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قناة النهار 05 جوان معسكر: نرمين تعود من مدرسة محو الأمة وطموحها الوصول للجامعة قناة النهار 05 جوان طالع هابط: النوي يتغنى بجمال وهران ويشكر كل القائمين على إنجاح عرس الألعاب المتوسطية قناة النهار 09 جوان المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخـدرات.. مهامها ودورها قناة النهار 27 ماي لقاء خاص مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية "محمد عبد الحفيظ هني" في برنامج 52 دقيقة إقتصاد قناة النهار 30 ماي فلسطين: وقفة للعلماء بغزة نصرة للمسجد الأقصى و مدينة القدس قناة النهار 24 ماي "وزير الصحة يصرخ في وجه موظف بمستشفى إبن باديس بقسنطينة.. "مادخلش روحك قناة النهار 03 جوان