بكاي: الجزائر إعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير البنى التحتية الخاصة بالنقل

قال وزير النقل عيسى بكاي، أن الحكومة الجز ائرية إعتمدت إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير البنى التحتية الخاصة بالنقل والتجهيزات والمركبات والموارد البشرية.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر العاشر لمجموعة وزراء النقل لبلدان غرب حوض البحر الأبيض المتوسط (مجموعة الحوار 5+5 للنقل).أن الجزائر شاركت بشكل منتظم في نشاطات هذه المجموعة. وأعربت عن جهود بلدان غرب حوض البحر الأبيض بهدف وضع إطار ديناميكي للتعاون من أجل النهوض بتنمية القطاع داخل البلدان الأعضاء.

وتابع القول أن الجزائر جسّدت هذه الإستراتيجية من خلال خطة العمل الّتي تندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030. والرؤية المستقبلية للشبكة الأوروبية المتوسطية.

وقال بكاي أن الجزائر شهدت تقدما من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى، خاصة الطريق العابر للصحراء الذّي يبلغ طوله الإجمالي 9500 كلم، ويلتقي “بالطريق السيار شرق – غرب” والموانئ التجارية. إضافة إلى مشروع ميناء الوسط الذي سيعطي دفعا قويا للإقتصاد الوطني عربيا وإفريقيا ودوليا . ويصبح من أهم نقاط العبور الدولية في حوض البحر الأبيض المتوسط وسيساهم في زيادة النشاط التجاري وسط وشمال إفريقيا.

وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، قال الوزير شمل برنامج الاستثمار عملية تمديد شبكة السكك الحديدية واقتناء معدات جديدة قصد تحسين خدماتها. وبلغ طول هذه الشبكة 200 4 كلم. وبالنسبة للنقل الحضري، فقد تم التركيز على تنفيذ خطة عمل بتحسين ظروف التنقل من خلال عصرنة وتكييف شبكات النقل الحضري مع متطلبات المواطن والإقتصاد.

وفيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع على الطرقات، فقد إنضمت الجزائر إلى إتفاقية النقل البري الدولي. والشروع في الإجراءات الخاصة بتنفيذ إتفاقيات ثنائية مع عدة بلدان أوروبية وإفريقية لتسهيل التبادلات التجارية الدولية عبر النقل البري. كما تشارك المصالح الجمركية وشرطة الحدود بشكل خاص في ضمان تسهيلات العبور على الحدود.

ومتلك الجزائر حاليا 36 مطارًا مفتوحًا للملاحة الجوية العمومية، والّتي تم تطويرها وتكييفها في السنوات الأخيرة وفق المعايير الدولية. بهدف توفير الخدمات المطلوبة من طرف المسافرين وتحقيق الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة.