بكاي: حان وقت مرافقة المتعاملين الراغبين في التصدير وعلى كل القطاعات أن تلعب دورها

قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، إنّ الوقت حان لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار والانتاج والذهاب نحو التصدير.

وخلال تدشين مقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة، قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إنه لا يمكن الحديث عن الانتاج المحلي بدون الحديث عن الاستثمار.

وأضاف بكاي قائلا “وجدنا أكثر من 15 منتوجا قابلا للتصدير، أصغينا للمنتجين ومشاكلهم وسعينا لحلها”. مؤكدا بأن هناك الكثير من العمل يجب القيام به للرقي بالصادرات الجزائرية.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة يركز على النجاح في النشاط التجاري، مما يتطلب مرافقة المنتجين خاصة من ناحية توفير النقل.

كما شدد على ضرورة استبدال الواردات بالصادرات لأنه الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد.

كما كشف ذات المتحدث، عن وجود 22 مصنعا للاسمنت، مما يتوجب تصدير فائض هذا الانتاج، بالموازاة مع لعب كل القطاعات المعنية بعملية التصدير لدورها الحقيقي.