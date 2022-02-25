بكاي: مستعملو النقل الحضري بمطار هواري بومدين ملزمون بالتسعيرة المحددة

قال وزير النقل عيسى بكاي، أنه سيتم إعداد دفتر شروط على مستوى المطار لتحديد نشاط سيارات الأجرة وتحديد التسعيرة. مشيرا الى أن مستعملي النقل الحضري بمطار هواري بومدين، ملزمون بالإلتزام بالتسعيرة المحددة.

وأشار وزير النقل بكاي، إلى أن خطوط النقل العمومي نحو مطار هواري بومدين الدولي عرفت دعما. بخط للسكة الحديدية ومحطة للسكك الحديدية داخل المطار باتجاه محطة آغا. إلى جانب أشغال إستكمال خط المترو الذي يربط المطار بساحة الشهداء. والذي بلغ نسبة إنجاز تقدر بـ 71 بالمائة.

كما أفاد بكاي، بأن الخطوط الجوية الجزائرية، في إطار الإستئناف التدريجي للرحلات في 31 اكتوبر 2021. قامت بإضافة رحلة إضافية كل يوم إثنين باتجاه الوادي-العاصمة “7 رحلات في الاسبوع”. ورحلة إضافية من الوادي نحو وهران 3 رحلات في الأسبوع. وتحويل خط “الوادي-جانت” و”الوادي-اليزي” الى رحلة في الأسبوع بدلا من رحلة في الأسبوعين.

إلى جانب ذلك ذكّر الوزير بكاي بتخفيض التذاكر للمسافرين نحو ولايات الجنوب. مؤكدا أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كان قد وعد بدراسة إمكانية توسيع هذا الإجراء .

وأشار في ذات السياق، إلى تعزيز رحلات النقل الجوي نحو باريس ومارسيليا وليون. واقتراحات لتوسيعها نحو برشلونة وتونس وايطاليا عند استئناف الرحلات الخارجية. كما يعمل القطاع على تعزيز الاسطول البحري لنقل المسافرين. وإضفاء اكثر مرونة في الإجراءات الإدارية. سيما نحو خطوط تونس ومارسيليا وبرشلونة.

كما ردّ في سؤال آخر يتعلق بفتح الطريق السيار “جيجل-العلمة” وامكانية استفادة ولاية جيجل من مشروع الترامواي “الطاهير- العوانة”. قال الوزير، أن مشروع الترامواي يبقى ذا أهمية كبرى فيما يتعلق بتشجيع النقل الجماعي وتشجيع السياحة في الولاية.

وبخصوص الطريق المزدوج الرابط بين ميناء جن جن والعلمة، أكد الوزير تقديم طلب لدى وزير الاشغال العمومية للتكفل بهذا المشروع ما يسمح بفتح متنفس للميناء.