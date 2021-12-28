بكاي يترأس اجتماع بخصوص الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي المركبات

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء، جلسة ثانية بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن النقابة الوطنية والفدرالية الوطنية لمراكز تكوين السائقين المحترفين.

وممثلين عن الإتحاد الوطني والمنظمة الوطنية والنقابة الوطنية للناقلين الجزائريين.

وجاء هذا الإجتماع تكملة للإجتماع المنعقد الأسبوع الماضي، والذي خصص لتدارس القرار المؤرخ في 19 ماي 2016

والذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم،

حيث قدمت الأطراف المشاركة جملة من المقترحات حول مسألة تكلفة التكوين وضرورة مراجعتها لتحقق التوافق بين جميع الفاعلين.

مع مراعاة القدرة الشرائية لمختلف الفئات المعنية و الجوانب التنظيمية و العملياتية التي يتطلبها برنامج التكوين ونوعيته.

والتي تعتبر مؤشرا هاما لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية و المتعلقة بالأمن و السلامة عبر الطرقات.

وفي هذا الشأن، أشاد الوزير بمستوى النقاش والحوار الجاد الذي إلتمسه عند جميع الأطراف الحاضرة.

بالإضافة الى نيتهم الصادقة لإيجاد حل توافقي يرضي الجميع و يحقق الغاية المتمثلة في تفعيل عملية التكوين وبعث ديناميكية في هذا المجال.

وهو الأمر الذي يبشر بتسوية مرتقبة لهذا الملف العالق منذ سنوات.

كما دعا الوزير، ممثلي مدارس تكوين السائقين المحترفين و ممثلي الناقلين إلى عقد جلسة ثالثة مطلع شهر جانفي المقبل للخروج بحل نهائي لهذا الملف.

والذي بدأت تتضح معالمه بعد التقارب المسجل في وجهات النظر و الرؤى مقارنة بالجلسة الأولى.

وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويحقق الغاية المرجوة من طرف السلطات العمومية للبلاد في رفع المستوى المهني لتحسين نوعية الخدمات و تحقيق السلامة المرورية.