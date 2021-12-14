بكاي يترأس اجتماع لمتابعة مدى تقدم الأشغال بمشروع توسعة ميترو الجزائر

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، مساء اليوم، إجتماعا خصص للوقوف على مدى تقدم الأشغال على مستوى مشروع توسعة ميترو الجزائر.

وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر والمدير العام لفرع مؤسسة “كوسيدار” أشغال.

وقدم المسؤلون عن المشروع عرضا شمل مختلف الأشغال الخاصة بالتوسعة ومدى تقدم وتيرتها.

وتركيب أنظمة تشغيل الميترو على مستوى الخط الرابط بين عين النعجة وبراقي، وخط الحراش نحو مطار الجزائر الدولي، وكذا الخط ما بين ساحة الشهداء و تريولي.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بكاي تعليمات صارمة للمسؤولين على هذا المشروع الحيوي لتسريع وتيرة الإنجاز.

ووضع كل الإمكانيات التقنية والبشرية لرفع نسبة الأشغال إلى مستويات تتماشى والحيز الزمني المخصص لمختلف المراحل.

مع دراسة ووضع أنظمة تشغيل الميترو على مستوى الورشات التي تم فيها الإنتهاء من البنية الهندسية القاعدية ربحا للوقت.

وإحتراما للآجال المسطرة، نظرا لما يكتسيه هذا المشروع من أهمية والدور الذي سيلعبه في فك الخناق عن العاصمة وتسهيل تنقل المواطنين.