بكاي يجتمع بالمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات والإستثمارات بالسكك الحديدية

قال وزير النقل عيسى بكاي، أن الوكالة الوطنية للدراسات متابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية لها دور هام بالنظر للأهداف المسطرة من طرف الدولة لتطوير هذا النمط من النقل.

بالإضافة كذلك إلى مساهمة الوكالة في فك الخناق عن المدن ومرافقته لمختلف المشاريع الإقتصادية. كربط الموانئ بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومناطق النشاط والمصانع الكبرى.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس وزير النقل عيسى بكاي إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية “ANESRIF” وعدد من كوادرها.

وقد أسدى بكاي توجيهات للمسؤولين عن الوكالة بضرورة المتابعة اليومية لهذه المشاريع الحيوية. من خلال نظام معلوماتي دقيق يخص مستويات الإنجاز و وتيرة الأشغال. مع إحصاء جميع العراقيل والصعوبات التي تواجهها الشركات الوطنية والأجنبية الناجمة عن الممارسات والتراكمات السابقة وعرضها عليه لدراستها و معالجتها في أقرب الآجال.

كما دعا الوزير بكاي القائمين على الوكالة إلى بذل المزيد من المجهودات والعمل بالتنسيق مع الوصاية وجميع الفاعلين في المجال لبلوغ الأهداف المسطرة. مؤكدا أن إعادة ضم هذه الوكالة إلى قطاع النقل يعتبر إنطلاقة ونفس جديد لها. كما يضعها في قلب مخطط الإنعاش الإقتصادي.

وقدّم المدير العام عرضا شمل مهام الوكالة ورؤيتها، وأهدافها المسطرة ضمن البرنامج الوطني لتطوير النقل بالسكك الحديدية. كما تطرق إلى مختلف المشاريع المنجزة. والتي توجد قيد الإنجاز والخطوط قيد الدراسة.

كما طرح المدير العام جملة من الإنشغالات والعراقيل التي تواجهها الوكالة على مستوى بعض المشاريع الحيوية المتعلقة بالصفقات. و شركات الإنجاز و تحويل الملكية التي تأثر على نسبة تقدم الأشغال في بعض الخطوط.

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