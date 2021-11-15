بكاي يجري اجتماعا مع مدراء النقل الولائيين

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة مع مدراء النقل الولائيين عبر تقنية التحاضر عن بعد.

هذا وقدم مدراء النقل الولائيون في مستهل الاجتماع عروضا حول وضعية القطاع عبر ولاياتهم وفي جميع أنماط النقل البري و البحري و الجو.

كما تم التطرق إلى بعض المشاكل و العراقيل الإدارية و العملياتية التي يواجهونها في أداء مهامهم والتي تقف أمام السيرورة الحسنة لشؤون القطاع.

وعند تدخله، أشار الوزير إلى بعض النقائص المسجلة في عمل المصالح الخارجية للوزارة.

والتي أصبحت تؤثر سلبا على أداء القطاع، كما أضحت تؤرق المواطنين في يومياتهم بالنظر لعدد الشكاوى التي ترفع دوريا إلى المصالح المركزية.

وفي هذا الشأن، أعطى الوزير توجيهات صارمة إلى مدراء النقل الولائيين تمحورت في بعض النقاط.

ويأتي على رأسها الإشراف و المتابعة اليومية لوضعية محطات النقل البري حيز الخدمة وتلك التي توجد قيد الإنجاز لتحسين الخدمات على مستواها و الحفاظ عليها بإعتبارها مرافق حيوية و مكسب للقطاع.

بالإضافة الى مرافقة مؤسسات النقل الحضري و الشبه الحضري والمساهمة في إنعاشها وتحسين أداءها.

وتقديم مقترحات بخصوص الملفات المجمدة مثل مدارس التكوين و دفتر المقاعد الخاص بسيارات الأجرة.

مع تحضير دراسة شاملة حول حاجيات الولايات من خطوط النقل خاصة الأحياء و التجمعات السكنية الجديدة.

هذا والتوجه الفعلي إلى رقمنة وعصرنة مختلف الخدمات المتعلقة بالمتعاملين الإقتصاديين في القطاع عبر مواقع إلكترونية و بوابات خاصة بالاعتمادات و التراخيص وكذا التكفل بشكاوى المواطنين ومعالجتها.