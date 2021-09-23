بكاي يدعو إلى ضرورة الإسراع في تحسين وضعية مؤسسات التكوين تحت الوصاية

ترأس وزير النقل عيسى بكاي إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة ومدراء معاهد ومؤسسات التكوين والمتمثلة في كل من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ومدرستي التدريب والتكوين البحريين ببجاية ومستغانم.

إضافة إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة والمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة وكذا معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و البحث بوهران .

وحسب بيان وزارة العمل، فإن هذا الإجتماع خصص لدراسة الوضعية الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين تحت الوصاية، كما تم التطرق إلى الانشغالات والصعوبات التي تتلقاها هذه الأخيرة أثناء تأدية مهامها وممارسة نشاطاتها المرتبطة بالتكوين.

وبعد إستماعه لمختلف التدخلات والعروض المقدمة، دعا الوزير إلى ضرورة الإسراع في تحسين وضعية هذه المؤسسات لا سيما من خلال مراجعة القوانين الأساسية التي تنظم سيرها و الإمتثال للقوانين و الأحكام التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وبخصوص الجانب البيداغوجي، أكد الوزير على ضرورة توفير مستويات عالية من التكوين من خلال الإعتماد على كفاءات وخبرات عليا، مثل الأساتذة المؤطرين و الأستاذة المحاضرين ومن خلال مقررات عصرية تتماشى والتطور التقني الذي بلغه قطاع النقل على الصعيد المحلي و الدولي.

من جهة أخرى، ألح الوزير على تفعيل نشاط مخابر البحث وتأهيلها، بالتنسيق الدائم مع مصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، كما حث على دعم مؤسسات التكوين بأجهزة محاكاة الواقع قصد الرفع من مستوى الجانب التطبيقي لفائدة الطلبة.

و في الأخير، حث الوزير على ضرورة العمل المشترك ما بين مصالح الإدارة المركزية المختصة ومؤسسات التكوين للشروع في وضع حيز التنفيذ الإجراءات و التدابير من أجل الإمتثال إلى القوانين السارية المفعول وإستئناف نشاطات هذه المؤسسات التي تعتبر ركيزة أساسية في تكوين منتوج مؤهل يستجيب للاحتياجات الإدارة و المؤسسات تحت الوصاية.