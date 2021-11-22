بكاي يدعو لإعتماد الرقمنة والأنظمة المعلوماتية الحديثة لمواكبة الإنعاش الإقتصادي  

دعا وزير النقل عيسى بكاي لإعتماد الرقمنة والأنظمة المعلوماتية الحديثة على مستوى المؤسسات من أجل توفير مناخ ملائم للمتعاملين الإقتصاديين. وكما يهدف هذا إلى مواكبة متطلبات الإنعاش الاقتصادي.

وخلال إشرافه على إفتتاح الطبعة الخامسة للمعرض الدولي للنقل واللوجيستيك بقصر المعارض الصنوبر البحري. قال الوزير أن تطوير الخدمات اللوجيستية على كافة الأصعدة يعد تحديا تقع مسؤولية رفعه على عاتق الفاعلين في القطاع. كما يمكن من التحكم في التكاليف اللوجيستية وضمان تنافسية منتجاتنا في الخارج.

وهذا من خلال العمل على تحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل بما يسمح بإستغلال أمثل للبنى القاعدية التي تتوفر ببلادنا.

كما أكد بكاي أن هذه التظاهرة التي تحمل شعار ” رقمنة السلسلة اللوجيستية ” تعتبر فرصة ثمينة للفاعلين في مجال النقل واللوجيستيك. لعرض خدماتهم وتبادل خبراتهم والسعي لإقامة شراكات بهدف تطوير هذا القطاع الحساس الذي يعد قاعدة أساسية لبناء إقتصاد قوي وتنافسي.

وتفقد وزير النقل ووزير التجارة كمال رزيق والوفد المرافق لهم مختلف أجنحة المعرض والمؤسسات المشاركة فيه. على غرار مجمع الخدمات المينائية “SERPORT” ومجمع النقل البري للبضائع “LOGITRANS” والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “SNTF”.

كما تفقد الوزيران جناح شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر فرعها الخاص بالشحنAIR” ALGIERIE CARGO”. وعدد من المؤسسات الخدماتية في مجال النقل و اللوجيستية.

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