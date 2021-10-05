بكاي يشارك في مراسم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع نقل النفايات المنزلية

شارك وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة البيئة، في مراسم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع نقل النفايات المنزلية وما شابهها عبر السكة الحديدة بمدينة الجزائر.

وجاءت مشاركة الوزير بدعوة من وزير البيئة سامية موالفي، ورفقة الأمين العام لولاية الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الإستعجالية المدرجة ضمن مخطط عمل الحكومة نظرا للتزايد الكبير في كمية النفايات وإنتشارها العشوائي، والتشبع المبكر لوحدة معالجة النفايات المنزلية بحميسي، وكذا الإزدحام المروري الذي أثر بشكل كبير على أداء المؤسسات المختصة في جمع هذه النفايات.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على الإستعداد التام لوزارة النقل لمرافقة مثل هذه التدابير الهامة، التي تساهم في الحفاظ على البيئة عن طريق إستعمال وسيلة النقل المتمثلة في السكة الحديدية من خلال تقليل تكلفة نقل النفايات و التخلص من القيود المتعلقة ببعد مراكز الردم التقني، كما ستساهم في التقليل من الإزدحام على مستوى الطرقات الذي عادة ما تتسبب فيه الشاحنات المخصصة لجمع النفايات.