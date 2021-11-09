بكاي يشدد على ضرورة رفع الحجز على السفن المتبقية وفي أسرع الآجال

شدد وزير النقل، عيسى بكاي، على ضرورة الإلتزام وبذل كل الجهود لإستكمال الإجراءات المتعلقة برفع الحجز على السفن المتبقية وفي أسرع الآجال.

‎ويأتي هذا خلال الزيارة المفاجئة التي قادت الوزير إلى مقر الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال الكائن بالقبة، في إطار المتابعة المتواصلة لوضعية السفن المحجوزة في الخارج.

وفي هذا السياق، عقد الوزير من خلال هذه الزيارة إجتماعا حضره كل من المدير العام والمدراء التقنيون للشركة، أين أسدى تعليمات بضرورة الإلتزام بالمهام المسندة إليهم و بذل كل الجهود لإستكمال الإجراءات المتعلقة برفع الحجز على السفن المتبقية وفي أسرع الآجال.

كما طالب بكاي القائمين على الشركة بوضع مخطط إستعجالي للنهوض بالشركة وتحسين أداءها، ووضعها في صميم إستراتيجية البلاد لتطوير مجال النقل البحري للبضائع من خلال تقديم خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين الإقتصاديين، والمساهمة في ترقية الصادرات بما يجعلها عنصر فعال في السلسلة اللوجيستية.

وفي الأخير، شدد الوزير على ضرورة استغلال جميع قدراتها البشرية والمادية، مع إنشاء خلايا متخصصة تهتم الأولى بمتابعة الوضعية المالية للشركة، وتضطلع الثانية بالجانب التقني الذي كان سببا مباشرا لعمليات حجز السفن، وتباشر الثالثة فورا رقمنة و عصرنة كافة نشاطاتها.‎