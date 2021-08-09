بكاي يشدد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية في مجال النقل

ترأس وزير النقل عيسى بكاي مساء اليوم الإثنين، جلسة عمل جمعته بفدرالية المتعاملين الناشطين في قطاع النقل و الخدمات اللوجستية.

و قدم أعضاء الفدرالية عرضا حول مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية التي تعيق النشاط و الإستثمار في مجال النقل بكل أنماطه البحري، الجوي و البري وخدمات اللوجستية، مع إقتراح عدد من التدابير لإعادة تنظيمها لجعلها أكثر نجاعة.

وفي هذا السياق وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تبسيط الإجراءات والتدابير الإدارية في مختلف النشاطات الاقتصادية، أكد الوزير على ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمية التي تشكل عقبات أمام المستثمرين، وإعادة النظر فيها من خلال تبسيطها وجعلها اكثر مرونة، مع الذهاب نحو عصرنة الآليات و تحديثها، وتطوير قدرات العنصر البشري.

كما أكد الوزير على الامكانيات التي تتمتع بها الجزائر من موقع إستراتيجي و مقومات طبيعية هائلة، يجب استغلالها بشكل أمثل لجعلها اكثر تنافسية على مستوى السوق المحلية و الدولية.