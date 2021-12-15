بكاي يعطي تعليمات لمعالجة مشاكل نظام الإشارة والإتصال بالسكك الحديدية 

أعطى وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأربعاء، تعليمات لإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل في نظام الإشارة والإتصال بالسكك الحديدية.

وخلال زيارته إلى مقر الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمرات في السكك الحديدية “ANESRIF”. دعا الوزير القائمين على الوكالة إلى ضرورة إتخاذ كل التدابير وتوفير جميع الإمكانيات لمعالجة هذه المشاكل. التي أصبحت تأثر على أداء النقل وتتسبب في تأخر القطارات الذي بات يأرق المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بخصوص نقل البضائع.

وخلال هذه الزيارة، عقد الوزير إجتماعا حضره جميع إطارات وكوادر الوكالة، حيث تم تقديم عرض وشرحات حول النشاطات والمشاريع قيد الإنجاز. ومختلف العراقيل والصعوبات التي تواجهها، من خلال نظام معلوماتي ولوحة تحكم آنية لمتابعة وضعية المشاريع الموزعة عبر ربوع الوطن.

وطالب بكاي بإثراء هذا النظام المعلوماتي وتوسيع نطاقه ليشمل المراحل الأولى للمشاريع، من التسجيل والدراسات. إلى مرحلة تحضير دفاتر الشروط و إطلاق المناقصات وصولا إلى مرحلة الأشغال، نظرا لأهميتها و تأثيرها على آجال إستلام المشاريع.

كما أكد على إلتزامه الشخصي لمتابعة برنامج دعم شبكة السكك الحديدية المسطر من طرف السلطات العمومية المتعلقة بالدراسات والإنجاز.

وذكر الوزير بأهمية مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء الذي تم رفع التجميد عليه خلال اجتماع الحكومة الأخير بخنشلة. كما حث على ضرورة الإسراع في إنجازه والذي سيلعب دورا كبيرا في فك العزلة على هذه المنطقة. كما سيساهم في خلق ديناميكية إقتصادية وإجتماعية.

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