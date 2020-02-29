بكاي يفتتح الصالون الولائي للإستثمار والإنتاج المحلي من بومرداس

أشرف صبيحة اليوم السبت، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، على الإفتتاح الرسمي للصالون الولائي للإستثمار والإنتاج المحلي من بومرداس.

واستقبل الوزير، السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات الأمنية والولائية، لإفتتاح هذه التظاهرة الإقتصادية.

وينظم هذا الصالون، الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل، ومديرية التجارة لولاية بومرداس، بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة.

وتدوم فعاليات الصالون لغاية الثالث من مارس، بحضور أكثر من 50 مستثمر ومنتج محلي.