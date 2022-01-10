بكاي يناقش الحوصلة السنوية لأنشطة الأمن البحري والمينائي

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وبحضور إطارات من الوزارة و مختلف المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البحري، أشغال الإجتماع المخصص لمناقشة الحوصلة السنوية لأنشطة الأمن البحري والمينائي.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال هذا الإجتماع، تقديم عرض حول مختلف الإجراءات و التدابير الأمنية، خاصة أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية (ISPS CODE).

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التدابير و الإجراءات المتخذة سمحت بتقييم أمن المنشآت المينائية والسفن مع وضع مخططات أمنية مناسبة لاعتمادها والتحقق من صحتها.

كما ذكَر الوزير بأهمية وحيوية هذه المنشآت التي تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني وفي التبادلات التجارية في بلدنا، حيث أن 95 ٪ منها يتم عن طريق البحر.

وفي الأخير، دعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود لرفع التحديات و الإلتزام بتعليمو الوزير الأول بشأن أيام وساعات العمل (7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم) وكذا بمختلف التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كرونا (كوفيد-19).

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