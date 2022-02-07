تنصيب عدد من المكلفين بالدراسات والتلخيص والمفتشين المركزيين بوزارة النقل

استقبل وزير النقل عيسى بكاي، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

وخلال هذا اللقاء تحادث الطرفان حول إمكانية إعادة تفعيل اتفاق النقل الجوي بين البلدين.

ومن جانبه، أبدى الجانب السعودي رغبته في إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر والرياض.

وفي المقابل، أوضح الوزير، أن الجزائر مستعدة لدراسة الطلب السعودي المتعلق بإستغلال الخط الجوي المباشر بين البلدين.

وذلك مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19، وكذا توجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن.

كما أكد في ذات السياق، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ومع جميع الدول العربية الشقيقة التي أبدت هي الأخرى رغبتها في إعادة بعث خطوط النقل الجوي مع بلادنا.

فضلا عن ذلك، تناول الطرفان بالنقاش موضوع تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حول المسائل المشتركة على مستوى منظمتي الطيران المدني الدولي و المنظمة العربية للطيران المدني.

وفي الأخير اتفق الطرفان على مواصلة الاتصال و التشاور من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل.

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ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

وجاء هذا الإجتماع، تبعا لإجتماع الحكومة الذي انعقد بولاية خنشلة أمس الأحد، والذي سمح برفع التجميد على عملية انجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء على طول 50 كلم.

وحسب بيان للوزارة، أسدى الوزير تعليمات صارمة للتكفل الأمثل بهذا المشروع. وكذا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل تجسيده في اقرب الآجال الممكنة.

كما دعا الوزير، مدير الوكالة، بإعداد ملف كامل حول هذا المشروع والإسراع في برمجته للدراسة. لما له من تداعيات على فك العزلة على هذه الولاية. وخلق ديناميكية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

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