بكتيريا وتعفن داخل لحوم عجول وزعت بمطاعم مدرسية بعين الدفلى

صدرت نتائج التحليل البيطرية الخاصة باللحوم الحمراء، التي حجزت داخل مطاعم مدرسية بولاية عين الدفلى.

وأثبتت النتائج وجود بيكتريا وتعفن داخل لحوم العجول المحجوزة، كما تم ضبط اللحوم الحمراء المحجوزة يوما واحدا بعد حجز ورمي لحوم بيضاء فاسدة بنفس المطاعم.

وشرع محققو الدرك في سماع أقوال الشهود والمشتبه بهم، فيما اوفدت قيادة مجموعة الدرك ضباطا محققين من الكتيبة الإقليمية لضمان النزاهة والحياد.

واستمع محققو الدرك في اليوم الأول إلى مديري الابتدائيات ومسؤولي الإطعام والطهاة والحراس.

اما في اليوم الثاني فاستمعوا الى أقوال منتخبين ومسؤولين بالبلدية، في حين لم تم سماع اقوال رئيس البلدية وممون اللحوم.

هذا واشتكى مديرو مدارس ابتدائية للمحققين من ضغوطات تمارس عليهم للإدلاء بشهادات مزورة.

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