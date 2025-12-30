بكرار: الأجواء رائعة و”جائعون” لتحقيق فوز جديد مهما كان المنافس

أكد لاعب المنتخب الوطني،منصف بكرار، أن الأجواء داخل صفوف المنتخب تسودها أجواء إيجابية ومثالية. موضحا أن اللاعبين تجاوزوا سريعا فرحة التأهل وشرعوا في التحضير الجيد لمباراة غينيا الاستوائية المقبلة.

وقال بكرار، في تصريحات صحفية في المنطقة المختلطة إن التركيز موجه بالكامل نحو المواجهة القادمة، مشيرا إلى أن المنتخب دخل فعليا أجواء المباراة. في ظل رغبة كبيرة لدى الجميع في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق فوز جديد يعزز الثقة قبل الأدوار المقبلة.

وأضاف المتحدث أن جميع اللاعبين في جاهزية تامة بدنيا ومعنويا. و”جائعون” لتحقيق انتصار آخر، مؤكدا أن روح المنافسة. والانضباط داخل المجموعة يشكلان عامل قوة إضافيا للمنتخب.

وبخصوص الدور القادم، شدد بكرار على أن المنتخب لا يملك خيارا سوى مواصلة المشوار بثبات، مرحبًا بمواجهة أي منافس محتمل. ومؤكدا أن الطموح هو الذهاب بعيدا في المنافسة وتشريف الألوان الوطنية.

وختم بكرار تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين عازمون على تقديم كل ما لديهم فوق أرضية الميدان، من أجل إسعاد الجماهير ومواصلة. المسار الإيجابي للمنتخب الوطني.