بكرار هدافا ويرفع رصيده إلى 6 أهداف رفقة ديناموزغرب

واصل الدولي الجزائري منصف بكرار تقديم عروضه القوية في الدوري الكرواتي، بعدما وقّع على هدف جديد خلال مواجهة فريقه دينامو زغرب أمام سلافين، في مباراة انتهت بفوز عريض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل بكرار الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 56، ليضيف ثاني أهدافه في الدوري المحلي، ويرفع رصيده الإجمالي إلى 6 أهداف هذا الموسم في جميع المسابقات.

بفضل هذا الفوز، ابتعد دينامو زغرب بصدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه حايدوك سبليت، مما يعزز طموحات النادي في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب.

و اثبت بكرار من جديد أنه أحد أبرز نجوم الفريق، بفعاليته الهجومية وتحركاته الذكية، ما يجعله خيارًا مهمًا للمدرب ومرشحًا للعب أدوار أكبر هذا الموسم.

كما عرفت المباراة مشكل الدولي الجزائري الأخر اسماعيل بن ناصر بشكل أساسيا في المباراة، و قدم مردودا جيّدا، كما نال تنقيط 7.9 من الموقع المتخصص في الأرقام و الإحصائيات “صوفاسكور”.