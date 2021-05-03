بكلمات جد مؤثرة المخرج جعفر قاسم ينعي وفاة الممثل بلاحة بن زيان

نعى المخرج جعفر قاسم وفاة الممثل القدير بلاحة بن زيان الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 68 سنة بكلمات جد مؤثرة.

وكتب المخرج جعفر قاسم “كل الكلمات لا تعبر عن وجعي”..وواصل المخرج” فقدت اليوم اخي وصديقي ،مصدر إلهامي”.

جفر قاسم لم يتمالك نفسه وتابع في نعيه لـ “بلاحة” ووصفه “إنسان رائع ينشر البهجة أينما كان…عزيز افرحنا في كل اعماله”.

وقال جغفر قاسم حول النوري “حبيب احبه كل من عرفه… فقدتك اليوم و وسوف افتقدك دائما … ستبقى في قلبي الى الأبد”

وإختتم جعفر قاسم “أهديك الجزء الثالث للسلسلة التي ازدانت بوجودك بصدقك و تواضعك. ”

“ادعو المولى أن يتغمدك برحمته الواسعة و يسكنك جناته و يلهم ذويك الصبر و السلوان “إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي اليوم الممثل القدير بلاحة بن زيان بالمستشفى العسكري في وهران عن عمر ناهز 68 سنة بعد معاناته مع المرض.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد غدا بعد صلاة الظهر بسيق في معسكر.