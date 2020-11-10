بكلمات قوية.. بلماضي يرد على الراغبين في خطفه من الجزائر

رد جمال بلماضي، بكلمات قوية ومُعبرة، حول سؤال طُرح عليه بخصوص مُستقبله مع الخضر، عند نزوله ضيفا على “بي إن سبورتس”.

وتحدث قائلا بخصوص إمكانية رحيله عن أبطال إفريقيا قائلا :”بصراحة، لست من النوع الذي يُضع مُخططا دقيقا لمشواره”.

وواصل :”في الفترة الحالية، أنا مع الجزائر، ولا أفكر في غيرها بأي شكل من الأشكال، أؤكد لكم بأنني مع الجزائر بنسبة 2000%”.

وأكد الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء، بأنه يستهدف تحقيق أفضل النتائج مع زملاء رياض محرز لا غير حاليا.

يُشار بأن مُهندس التتويج بالكان 2019، لا يزال مُرتبطا بعقد مع “الفاف” الى غاية موعد نهائيات كأس العالم 2022.