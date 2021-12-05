بكلمات قوية.. عطال يتحسر على الوضعية الصعبة !

وجه النجم الدولي الجزائري يوسف عطال رسالة قوية لمحبي فريقه نيس الفرنسي سهرة اليوم الأحد.

وذلك عقب الخسارة أمام الضيف ستراسبورغ أمسية اليوم بثلاثية كاملة دون رد في الدوري الفرنسي.

كما نشر الظهير الأيمن الجزائري صورة له من اللقاء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وأرفق عطال الصورة بعبارة:”هناك دائما أوقات صعبة مثل تلك التي عاشها فريقنا هذا الأسبوع”.

كما أضاف:”الآن لا يُمكننا العودة الى الوراء، سنحافظ على رؤوسنا مرفوعة ونعمل سويا من أجل العودة بأكثر قوة”.

تلقى الدولي الجزائري، يوسف عطال، أخبارا سارة في فرنسا، بعد أن أصبح جاهزا لإسترجاع مكانته الأساسية مع ناديه نيس.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن عطال سيتواجد منذ البداية، عشية اليوم خلال مواجهة ستراسبورغ، من أجل إعادة الروح للرواق الأيمن هجوميا.

واكتفى محارب الصحراء، بمُلازمة مقاعد البدلاء طيلة تسعين دقيقة كاملة خلال الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان.

وكان إبن واضية عائدا من إصابة جديدة، أجبرته على البقاء خارج الخدمة منتصف شهر نوفمبر الماضي.

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كما تحدث مدرب نيس عن عطال، في وقت سابق أين قال: “لقد عانى من إصابة عضلية صغيرة خلال مواجهة مونبوليي”.

وتابع كريستوف غالتيي: “عطال عاد للتدرب على انفراد، ونأمل أن يندمج الأسبوع المقبل في المجموعة، للمشاركة في التدريبات الجماعية”.

واستدعى الناخب الوطني جمال بلماضي للظهير الأيمن حسين بن عيادة، خلفا لعطال الذي كان مصابا آنذاك. وكان عطال قد أصيب في مواجهة فريقه نيس أمام مونبولييه في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

وأختير الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب نادي نيس، أفضل لاعب عربي في الدوري الفرنسي، عن شهر أكتوبر. وكشف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، عن نتائج التصويت، والتي فاز بها اللاعب، بالأغلبية الساحقة، بنسبة 51%.

كما تفوق عطال، في هذا التصويت، على كل من نايف أكرد (27 (%، وهبي الخزري (16.9%)، وهشام بوداوي (4.7 (%. وحاز الدولي الجزائري على هذه النسبة، نظير آدائه، أين شارك في 10 مباريات في هذا الموسم الجديد، سجل فيها هدف، ومنح تمريرة حاسمة.

يذكر أن يوسف عكال، تعرض في المباراة الأخيرة لنادي نيس، لإصابة، والتي أبعدته عن التربص الحالي للمنتخب الوطني.

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