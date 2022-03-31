بكلمات مؤثرة.. ماندي يُخاطب الجزائريين ويُقدم هذا الوعد !

بعث النجم الدولي الجزائري، عيسى ماندي، رسالة مؤثرة للجزائريين عقب ضياع حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

مدافع فريق فياريال الإسباني نشر رسالة مُطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الخميس.

حيث قال:”بعد هذا الوقت الصعب والخسارة القاسية أتوجه بالشكر إلى الشعب الجزائري على كل الرسائل والدعم الغير مشروط وسأبتعد لفترة عن وسائط التواصل الاجتماعي”.

كما أضاف:”أنا حزين جدا لعدم اسعادكم وتحقيق الهدف المنشود رغم كل المجهودات المبذولة، إنها خيبة كبيرة لنا عدم تمثيلكم في المحفل العالمي”.

“نشعر جميعا بالأسف والانهيار، وسيكون من الصعب تقبل الاقصاء أمام الكاميرون، لكن سنبقى متحدين مثل السنوات القليلة الماضية”.

كما واصل ماندي:”بعد هذا الاخفاق يجب أن نُفكر جيدا ونُحلل أسباب الوضعية الحالية قبل التفكير في المُستقبل”.

قبل أن يختم:”المنتخب الوطني سينهض مُجددا مثلما حدث سابقا لأن الشعب الجزائري يستحق ذلك، تحيا الجزائر”.