بكميات كافية.. 310 نقطة بيع للحبوب خلال رمضان

كشف المدير المركزي بدائرة الضبط والتوزيع والنقل للديوان الجزائري المهني للحبوب، عمراني بومدين، عن مباشرة الديوان فتح 310 نقطة بيع على المستوى الوطني. تفاديا للمضاربة وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك .

كما أوضح عمراني، للإذاعة الوطنية، أن توزيع نقاط بيع الحبوب سيكون وفق الكثافة السكانية لكل منطقة. بالإضافة إلى مشاركة الديوان في الأسواق الجوارية وأسواق الرحمة التي تنظم كل سنة خلال هذه الفترة.

وأكد الضيف على وجود كميات كافية من المخزون على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب. مشددا في السياق ذاته على أن العودة الى هذه النقاط تهدف الى ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار. وتفاديا لأي سلوكيات سلبية من قبل التجار الذين يعمدون الى رفع هامش الربح بطريقة عشوائية تمس بالقدرة الرائية للمواطن.

وبخصوص الأسعار الجديدة المطبقة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، أكد عمراني على انها مدروسة وفي متناول جميع المواطنين. حيث وصلت فيها التخفيضات الى حدود 40 دينار في المنتوج الواحد. مضيفا قائلا أن “الاجراء دخل حيز التنفيذ يوم 3 مارس الجاري وهو يدخل في إطار استراتيجية السلطات العليا للحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير المواد واسعة الاستهلاك، ليس فقط في شهر رمضان وانما طوال السنة وقد تم اتخاذ إجراءات أخرى لضمان ذلك على غرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية السنة الجارية .”