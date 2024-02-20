بكوش يعود إلى ليفانتي الإسباني

أعلنت إدارة ليفانتي الإسباني، اليوم الثلاثاء، عودة اللاعب شمس الدين بكوش قادما من فريق شباب بلوزداد.

وكان اللاعب بكوش قد لعب معارا منتصف الموسم الماضي في ليفانتي، وبعده عاد إلى شباب بلوزداد بداية من الموسم الجاري.

كما سبق لشمس الدين بكوش حمل قميص الفريق البلوزدادي، الموسم الحالي ولكنه لم يلعب كثيرا ليقوم النادي الإسباني باسترجاعه و فتح له أبواب التألق في المستقبل.

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