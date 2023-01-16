دراوي:”سنلعب نهائي آخر ضد إثيوبيا وجاهزون للفوز

تحدث لاعب المنتخب المحلي، زكرياء دراوي، عن مواجهة المنتخب الإثيوبي، برسم ثان جولات المجموعة الأولى للشان.

وصرح دراوي في المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”الحمد لله حققنا الفوز في المبارة الأولى، والتي تعتبر جد مهمة”.

وأضاف بكير:” سندخل مواجهة إثيوبيا كمباراة نهائي، وجاهزون للفوز والتأهل للدور القادم، والذهاب لأبعد مباراة في المنافسة”.

وتابع اللاعب حديثه:” منافسة الشان ستكون فرصة للبروز، والاحتراف في أوروبا، ومن جهتنا سنحاول تشريف بلادنا في المنافسة”.

وأوضح لاعب الخضر:”سنسير المنافسة مباراة بعد مباراة، واحتضان الجزائر لكأس إفريقيا للمحليين أمر محفّز وسنحاول الفوز بها”.