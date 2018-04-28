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بكيري :”مُباراة الكأس بين الجياسكا والمولودية لُعبت في ظروف عادية”!

الرياضة
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بكيري :”مُباراة الكأس بين الجياسكا والمولودية لُعبت في ظروف عادية”!
بقلم إسماعيل عشاش

عمل رئيس لجنة تنظيم كأس الجمهورية، على التخفيف من حدة المشاكل التي شهدها الدور نصف النهائي، والمواجهة بين المولودية و”الجياسكا”.

وقال نور الدين بكيري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم :”بالنسبة لنا المُباراة جرت في ظروف عادية جدا على أرضية الميدان”.

وألمح بأن لجنته غير معنية بالأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب الشهيد “حملاوي” ومحيطه :”المشاكل الكثيرة التي وقعت خارج الميدان لا داخله”.

وختم في هذا الشأن :”لقد عملنا طيلة الأدوار الماضية على تسيير الأوضاع بأفضل طريقة ممكنة، والمكتب الفيدرالي شاهد على ذلك”.

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