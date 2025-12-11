بكير طافر وجلاوي يعاينان تقدم أشغال غارا جبيلات والخط المنجمي بشار–تندوف

قامت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بتفقد ومعاينة أشغال مشروع إنجاز وحدة معالجة وشحن خامات الحديد بموقع منجم غارا جبيلات.

وكذا معاينة مدى تقدم ورشات مشروع الخط المنجمي الغربي “بشار-تندوف–غار جبيلات” عبر كامل المسار في المقاطع المتبقية، للوقوف ميدانيا على وتيرة الأشغال الجارية.

وذلك، في إطار المتابعة المستمرة للمشروع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، والمتعلقة بوضع خط السكة الحديدية المنجمية بشار–تندوف حيز الخدمة في كامل مقاطعه خلال شهر جانفي 2026.