بكير :”لهذا السبب فضلت شباب بلوزداد على بقية الفرق”

أكد محمد إسلام بكير، بأنه قرر الإلتحاق بشباب بلوزداد، رغم العروض الكثيرة التي وصلته من جميع الأندية الجزائرية الكبيرة.

وصرّح الجناح الطائر للقناة الرسمية لفريقه الجديد قائلا :”الإدارة عرفت كيفية إقناعي، الشباب لديه مشروع كبير وطموح”.

وواصل :”نمتلك مجموعة جيدة، بدليل أن زملائي تمكنوا من الحصول على لقب مُبكرا، وأتمنى أن أساهم في تتويجات جديدة”.

وأضاف :”أولا لدينا البطولة الوطنية، التي نسعى للمحافظة عليها، والكأس، إضافة لرابطة الأبطال التي سنلعبها مُباراة بمُباراة”.

وختم :”في المُنافسة القارية، وحسب رأيي نمتلك المؤهلات للذهاب بعيدا، وسنعمل المُستحيل من أجل إسعاد أنصارنا”.