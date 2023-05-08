بكير: “هدفنا الفوز أمام المولودية لحسم لقب البطولة مبكرا”

أكد لاعب شباب بلوزداد إسلام بكير، عزمه رفقة زملائه، على الفوز في خرجتهم المقبلة لسحاب البطولة المحترفة، أمام مولودية الجزائر.

ونقلت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، تصريحات بكير، أين قال: “التحضيرات تجري بصفة عادية مثلما تعودنا عليه قبل أي مباراة”.

كما أضاف: “سندخل المواجهة بنية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لحسم لقب البطولة في أقرب وقت”.

وتابع لاعب شباب بلوزداد، إسلام بكير: “أتمنى حضور أنصارنا بقوة مثلما عودونا دائما، وسنعمل على إسعادهم”.