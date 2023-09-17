بكير: “هذا الفوز سيسهل مأموريتنا في بلوغ دور المجموعات”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز لاعب شباب بلوزداد اسلام بكير، أهمية الفوز المحقق أمام فريق بو رينجرز على ملعب هذا الأخير، بالنسبة لبقية مشوارهم في رابطة الأبطال.
وصرح باكير، للصفحة الرسمية للشباب: “هذه أول خرجة لنا في الطبعة الجديدة من رابطة أبطال افريقيا، والتي كانت أمام منافس سبق لنا مواجهته”.
كما أضاف: “طبقنا تعليمات المدرب، والنصائح التي قدمها لنا في حصة الفيديو، ما سهل من مأموريتنا في تحقيق الفوز بهذه المباراة”.
وتابع اسلام بكير: “هذا الفوز من شأنه أن يسهل علينا مباراة العودة، من تحقيق التأهل لدور المجموعات”.
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