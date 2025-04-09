بكين تتحدى ترامب.. الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84%
أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها ستزيد الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع الأمريكية إلى 84% من 34% سابقًا. وسط حرب تجارية متفاقمة بين أكبر اقتصادين في العالم بدأت مع اعلان الرئيس الامريكي. دونالد ترامب عن سلسلة من التعريفات الجمركية استهدفت دول العالم .
وقالت الصحيفة إن الوضع تفاقم سريعا، فبعد تهديد الرئيس الأمريكي فى يناير الماضى، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وصلت النسبة بعد أقل من ثلاثة أشهر، الآن إلى 104%.
وأدانت الصين هذه الرسوم. وإلى جانب تطبيقها رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، خاضت بكين حربًا كلامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية. لين شيان: “عندما نواجه تحديًا، لن نتراجع أبدًا”. وأضافت وزارة التجارة: “ستقاتل الصين حتى النهاية إذا ما استمر الجانب الأمريكي في اتباع المسار الخاطئ”. وقد وعدت بكين باتخاذ المزيد من الإجراءات المضادة.
واعتبرت “الجارديان” أن هذه الإجراءات المتبادلة ربما تثير مخاوف من سباق نحو القاع، حيث يعاني المواطنون العاديون مع ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي.