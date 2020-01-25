بكين تعلق الرحلات الجماعية من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجماعية المنظمة من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا.

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعد إجتماع عقده بشأن مكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة.

وأشار الرئيس الصيني، بعد إنتهاء الإجتماع، إلى أن الصين قادرة على هزيمة فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصينية، قد قررت تعليق دخول أو خروج الحافلات من العاصمة بكين، لمواجهة وصول فيروس كورونا إلى المدينة.

وكثّفت الصين جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص أمس الجمعة.

وأشارت آخر البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، عن انتشار فيروس كورونا بـ 15 بلدا، من بينهم دولة عربية.

وقد ارتفعت الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان، إذ تأكد وفاة 41 شخصا في الصين من نحو 1300 مصاب بالفيروس.