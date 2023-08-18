بكين: قمة بريكس تركز على تعميق الشراكة مع إفريقيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة “بريكس” ستعمل على تعميق التعاون مع إفريقيا، خلال القمة التي ستعقد في جوهانسبرغ، من 22 إلى 24 أوت الجاري.

وأورد المتحدث في إفادة صحفية، إن “هذا الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول “بريكس” وأفريقيا. وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية”.

ونوّه وانغ، إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة. وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.

كما سيعمل (المجتمعون) على تعميق التعاون العملي لدول “بريكس” في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والأمن والعلوم الإنسانية والحوكمة العالمية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في وقت سابق، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا، في الفترة ما بين 21 و 24 أوت الجاري. مؤكدة أنه سيحضر قمة “بريكس” في جوهانسبرغ.

وتضم مجموعة “بريكس” كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد أعلنت في عام 2022، أنها ستزيد من عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً.