بلاتي توري: “يجب أن نحترم المنتخب الجزائري لكن ليس كثيرا”

تحدث نجم منتخب بوركينا فاسو، بلاتي توري، عن المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت، بالمنتخب الوطني، ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح بلاتي توري، لموقع “العربي الجديد”: “المنتخب الجزائري، منتخب جيد، ونحن ندرك بأنه علينا مضاعفة المجهودات”.

كما أضاف النجم البوركينابي: “يجب أن نحترم المنتخب الجزائري، لكن ليس كثيرا، وعلينا دخول المباراة بجدية وهدوء”.

وتابع بلاتي توري: “بوركينا فاسو اليوم بلد جيد في كرة القدم، ويجب على الجميع معرفة ذلك”.