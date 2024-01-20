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الرياضة

بلاتي توري: “يجب أن نحترم المنتخب الجزائري لكن ليس كثيرا”

بقلم كريم تيغرمت
بلاتي توري: “يجب أن نحترم المنتخب الجزائري لكن ليس كثيرا”
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تحدث نجم منتخب بوركينا فاسو، بلاتي توري، عن المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت، بالمنتخب الوطني، ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح بلاتي توري، لموقع “العربي الجديد”: “المنتخب الجزائري، منتخب جيد، ونحن ندرك بأنه علينا مضاعفة المجهودات”.

كما أضاف النجم البوركينابي: “يجب أن نحترم المنتخب الجزائري، لكن ليس كثيرا، وعلينا دخول المباراة بجدية وهدوء”.

وتابع بلاتي توري: “بوركينا فاسو اليوم بلد جيد في كرة القدم، ويجب على الجميع معرفة ذلك”.

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