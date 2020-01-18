بلادهان بمالي غدا لترأس لجنة مراقبة الاتفاق من أجل السلام والمصالحة

سيقوم كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان، بزيارة عمل إلى مالي غدا وبعد غدا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية ستدوم الزيارة يومين، يترأس خلالها أعمال الاجتماع الرابع الرفيع المستوى للجنة مراقبة الاتفاق من أجل السلام والمصالحة في مالي، المتمخضة عن اتفاق الجزائر.

الاجتماع سترأسه الجزائر وستجمع خلاله الأطراف المالية الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية، اين سيتم إجراء تقييم لحالة تنفيذ الاتفاق واستكشاف السبل إعطاء دفع جديد لعملية السلام في مالي.

كما سيترأس بلادهان الدورة الخامسة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية – المالية.

هذه اللجنة تهدف لمواصلة التنسيق السياسي بين البلدين واستعراض مختلف إجراءات التعاون المدرجة في جدول الأعمال الثنائي لتعميق التبادلات الاقتصادية وتعزيز الشراكة الجزائرية-المالية.