بلادهان: طرحنا على الحكومة برنامجا للتكفل بالجالية من الناحية القنصلية وحقوقهم في الجزائر

قال الوزير المنتدب المكلف بالجالية رشيد بلادهان أنه و بالتنسيق مع وزير الخارجية تم عرض على الحكومة برنامج خاص للتكفل بالجالية من الناحية القنصلية ومن ناحية حقوقهم في الجزائر.

كما يتضمن المبرنامج حسب ذات المسؤول الحكومي على دعم أبناء الجالية في النهوض بالإقتصاد الوطني في كل المجالات الطب والمجالات الإلكترونية والإقتصادر الرقمي وكل المجالات الحيوية.

وأكد بلادها في تصريح له خلال كلمته في اليوم البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني أن المراكز القنصلية الجزائرية شرعت في إجراء اتصالات مع أبناء الجالية الجزائرية من أجل الشروع معهم في مفاوضات لإنشاء مشاريع في إطار رابح رابح.