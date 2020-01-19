بلادهان في زيارة عمل اليوم وغدا إلى مالي

يتوجه، اليوم الأحد، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان في زيارة عمل إلى دولة المالي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن بلادهان سيقوم بزيارة عمل إلى مالي اليوم وغدا، أين سيترأس أشغال الإجتماع الرابع للجنة متابعة إتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

وأفاد بيان وزارة الخارجية أن اللقاء سيجمع الأطراف المالية الموقعة وأعضاء الوساطة الدورية التي تتولى الجزائر رئاستها.

وسيتم تقييم الإتفاق وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء دفع جديد لمسار السلام في المالي.

كما أشارت وزارة الخارجية أن بلادهان سيترأس مناصفة،خلال الزيارة، الدورة الـ15 للجنة الثنائية الإستراتجية الجزائرية المالية.