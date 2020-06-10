بلادهان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوضع بفلسطين

يشارك كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان، في أشغال اجتماع استثنائي افتراضي، للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وخصص الاجتماع للوضع في فلسطين، حسبما أشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات البيان أن هذا الاجتماع سيعكف على بحث تطور الوضع في فلسطين عقب اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن مشروعها لضم أراضي فلسطينية بموجب مشروع السلام الأمريكي المعروف بصفقة القرن.

وستتوج أشغال هذا الاجتماع مفتوح العضوية للجنة التنفيذية بالمصادقة على لائحة تجدد الدول الأعضاء فيها ودعمها للقضية الفلسطينية ورفضها لكل عمل أحادي الطرف يرمي الى المساس بالحق الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.